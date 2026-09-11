Beachtlich ist zudem, dass die Republikaner mit ihrem Parteitag in Dallas ausgerechnet einem Texaner unter die Arme greifen wollten: Der Trump-Kandidat Ken Paxton will in den Senat einziehen, in der einstigen Republikaner-Hochburg Texas wäre sein Sieg normalerweise eigentlich eine Formsache. Doch Demokraten machen sich Hoffnungen, Trumps Partei den Sitz abzunehmen. Sollte ihr Kandidat James Talarico gewinnen, wäre er der erste demokratische Senator aus Texas seit mehr als drei Jahrzehnten.

4. Trumps Zollkonflikt und Iran-Krieg spitzen sich vor der Wahl zu

Inhaltlich wollen die Republikaner Akzente in der Innenpolitik setzen, doch die Konflikte in der Welt spitzen sich aktuell wieder zu - und das kommt Trump eher nicht zugute. Mitten im Wahlkampf gestand er nun ein: Der Iran-Krieg werde wahrscheinlich erst nach den Midterms beendet. Nach den Angriffen auf Öltanker stieg der Ölpreis auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Just am zweiten Tag des Parteitags der Republikaner erreichte der landesweite Durchschnittspreis für Diesel in den USA mit 6,00 US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter) ein Rekordhoch. Damit war der Treibstoff nach Daten des Marktanalyseportals Gasbuddy so teuer wie nie zuvor.

Hinzu kommt der Zollkonflikt mit Kanada, der in den vergangenen Tagen weiter eskalierte. Gerade Bundesstaaten im Norden der USA leben vom Handel mit dem Nachbarland. Trumps aggressive Zollpolitik bringt republikanische Kandidaten dort zunehmend in die Bredouille.

5. Lauter Jubel trotz leerer Ränge: Trump-Faktor auf der Probe

Dennoch versammelten sich auf dem Parteitag zahlreiche Republikaner mit Trump-Kappen und -Shirts, die die Politik des Präsidenten nach wie vor in höchsten Tönen loben. Fast wie auf Knopfdruck brachen sie in Jubel aus, wann immer Trump oder andere Republikaner auf der Bühne seine Agenda priesen. Der Parteitag sei ein "riesiger, ausverkaufter Erfolg" gewesen, schwärmte Trump nach dem ersten Tag auf seiner Plattform Truth Social.

Tatsächlich blieben aber vor allem am ersten Tag des Events zahlreiche Ränge leer. Einige Republikaner entschieden sich bewusst gegen eine Teilnahme und machten stattdessen weiter Wahlkampf in ihren Bezirken oder Bundesstaaten. Inwiefern sie damit auch Distanz zu Trump wahren wollten, lässt sich in vielen Fällen nur mutmaßen.

Spekulationen gab es auf dem Parteitag auch dazu, wie die Zukunft der Partei nach Trump aussehen könnte. US-Vizepräsident JD Vance rückte dabei als Hauptredner des zweiten Tags einmal mehr in den Fokus. "48" - so schallte es ihm aus der Menge entgegen, als er auf der Bühne stand. Eine Anspielung auf den nächsten Präsidenten der USA, der der 48. sein wird.