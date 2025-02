Kretschmer: Schneller mit Dampfloks als mit Schnellzügen?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisierte die vernachlässigte Verkehrsanbindung nach Polen und Tschechien. Während in Schnellzugverbindungen nach Belgien, die Niederlande und Frankreich investiert wurde, fehle es an Infrastruktur in Richtung Osten. "Wenn man wirklich Osteuropa ernst nimmt, dann muss man auch an solchen Stellen liefern", so Kretschmer. Es könne nicht sein, dass Dampfloks die Region früher schneller erschlossen hätten als heutige Schnellzüge.