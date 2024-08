Wahlkampf: Blockieren und bedrohen: Aufgeheizter Wahlkampf in Thüringen

Großdemonstration am Wochenende

Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller sagt, von Links gehe Gewalt aus "und in Mitleidenschaft gezogen werden Veranstaltungen der AfD". Er monierte, es würden "gezielt" Demonstrationen von Vertretern der Regierungsparteien angemeldet, "die dazu führen, dass eine Wahlkampfveranstaltung der Opposition nicht stattfinden kann".

Doch auch in die andere Richtung schlägt das Pendel aus. Die Linke etwa beklagt immer wieder Schäden an ihren Wahlkreisbüros, zuletzt war auch das Büro von Ministerpräsident Bodo Ramelow in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach einer AfD-Wahlkampfveranstaltung vergangenes Wochenende in Gera ermittelt die Polizei wegen einer Nötigung und versuchten Körperverletzung gegen einen freien Journalisten. Außerdem soll der Hitlergruß gezeigt worden sein.

Morddrohung gegen Gedenkstättenleiter

Und nachdem sich der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, mit einem Brief an die Wähler in Thüringen wandte und vor der AfD warnte, sah er sich Bedrohungen ausgesetzt. So sei sein Konterfei auf eine Todesmarschstele in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora geklebt worden, beklagte er. Eine Frau habe ihm außerdem per E-Mail den Tod gewünscht.

Für das Wochenende sind in etlichen Städten im Freistaat erneut Demonstrationen gegen Rechts geplant. Unter anderem in Erfurt werden Tausende Menschen erwartet. Am Wahltag selbst sind große Demonstrationen auf dem Erfurter Domplatz und vor dem Landtag angemeldet - ebenfalls mit Tausenden erwarteten Teilnehmern.

Zur Demo in Jena sagte König-Preuss, die Blockade sei ein wichtiges Zeichen gewesen, dass "jemand mal diesem Rassismus, diesem Antisemitismus und dem Hass von Höcke" Grenzen gesetzt würden. "Und wenn von staatlicher Seite nichts geschieht, mit den Mitteln, die der Staat zur Verfügung hätte, dann ist es nur gut, dass die Zivilgesellschaft es macht."