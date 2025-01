Im weiteren Verlauf des Parteitages wollen die Delegierten das Programm für die Bundestagswahl am 23. Februar final beschließen. Entschieden werden soll auch über die Zukunft der Jungen Alternative. Nachdem das Treffen im sächsischen Riesa am Samstag wegen Blockadeaktionen von Protestierenden mit mehr als zwei Stunden Verspätung begonnen hatte, verlief die Anfahrt für die Delegierten am Sonntag störungsfrei.