Der Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September steht vor dem Abschluss. Die Thüringer Sozialdemokraten veranstalten den offiziellen Abschluss in Meiningen – mit Parteiprominenz. Am Freitagnachmittag werden neben dem Thüringer Spitzenkandidaten und Innenminister Georg Maier der Parteichef Lars Klingbeil und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, erwartet. Sie werden begrüßt von der einheimischen Landtagsabgeordneten und Direktkandidatin Janine Merz und Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder. Die Veranstaltung auf dem Schlossplatz beginnt um 16 Uhr. Es spielt die Band „Higher Ground“. Für Kinder wird eine Hüpfburg und eine Schmink-Ecke aufgebaut.