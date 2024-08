Wahlforum in Schleusingen Wer wird Bürgermeister?

Nicht nur auf den Landtagswahlkampf schaut die Region. In Schleusingen wird auch der Bürgermeisterstuhl im Rathaus neu vergeben. André Henneberg von den Freien Wählern würde dort gern für weitere sechs Jahre Platz nehmen und die Geschicke der Stadt lenken. Auf den Posten hat aber auch Christdemokrat Alexander Brodführer ein Auge geworfen. Im zweiten Anlauf will er nun neuer Stadtchef werden. Am Mittwoch, 21. August, wird unsere Redaktion beiden Kandidaten auf den Zahn fühlen. In der Aula der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald in Schleusingen steigt das Duell. Und Sie, liebe Leser, können dabei sein. Kostenfrei selbstverständlich. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung. Die Wahlarena wird bereits 17.30 Uhr geöffnet. Alexander Brodführer und André Henneberg sind 2018 zur ersten Bürgermeisterwahl nach dem Zusammenschluss Schleusingens mit den Gemeinden St. Kilian und Nahetal-Waldau bereits gegeneinander angetreten. In einem Vierer-Kandidatenfeld erhielten beide die meisten Stimmen und traten dann gegeneinander in einer Stichwahl an. Mit dem besseren Ausgang für André Henneberg. Dieses Mal gibt es nur zwei Kandidaten – das bedeutet, dass am 1. September auch eine Entscheidung fallen wird.