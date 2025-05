Wahlen Wahlwiederholung in Rumänien - Rechtspopulist ist Favorit

Vertreter von AUR und den daraus hervorgegangenen, ebenfalls im Parlament vertretenen kleineren Parteien S.O.S. Romania und POT bekundeten immer wieder ihre Sympathie für die rumänischen Faschisten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bekannt als "Legionäre". POT vertritt vor allem die jungen, gebildeten, beruflich erfolgreichen Rumänen und nennt als wichtigsten Programmpunkt die Unterstützung für Georgescu.

Warum sind in Rumänien die radikalen Rechten erstarkt?

Simions Partei AUR wurde 2019 gegründet und erstarkte dank massiver Propaganda gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, mit Unterstützung zahlreicher Würdenträger der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, zu der sich mehr als 80 Prozent der Rumänen bekennen. Bereits im Dezember 2020 zog sie ins Parlament ein.

Womit hat Georgescu seine Anhänger begeistert?

Der bis Herbst 2024 kaum bekannte Georgescu hat eine Mischung aus extremem Nationalismus, Faschismus, Esoterik und Öko-Gedanken geboten - also für ein breitgefächertes Publikum. Ein Volkstribun etwa in vollen Sälen oder Stadien war er aber bisher nicht, im direkten Kontakt mit Menschenmassen fühlte er sich sichtlich unwohl. Er sprach vor allem per Video online aus seinem Wohnzimmer oder allenfalls in Studios ihm freundlich gesonnener TV-Sender.

Diese Taktik scheint auch Simion zuletzt kopiert zu haben. Den letzten drei großen TV-Debatten mit den Präsidentenkandidaten in demokratisch ausgerichteten Sendern mit großer Reichweite blieb er demonstrativ fern - mit dem Argument, dass solche Auftritte nur Georgescu zustünden. Stattdessen verschickte Simion personalisierte Briefe an Millionen Rentner.

Georgescu selbst machte keine Angaben dazu, welchen Präsidentenkandidaten er unterstützt.

Wer sind Simions wichtigste Gegenkandidaten?

Der erste Wahlgang dürfte für keinen Kandidaten eine absolute Mehrheit bringen, so dass die Entscheidung bei einer Stichwahl am 18. Mai fallen dürfte.

Crin Antonescu, der von 2009 bis 2014 Präsident der Nationalliberalen Partei (PNL) war, könnte in die Stichwahl mit Simion kommen. Er tritt als Kandidat der PNL und der sozialdemokratischen PSD an, die in Bukarest gemeinsam regieren. PNL gehört zum europäischen Dachverband EVP, wie die deutschen Unionsparteien. Antonescu war entschiedener Gegner des Antikorruptionskurses des früheren Präsidenten Traian Basescu (2004-2014), vertritt bisweilen rechtspopulistische Positionen und hat Sympathien für US-Präsident Donald Trump. Angelastet wird ihm, dass er in den letzten zehn Jahren ohne berufliche oder politische Tätigkeit mit seiner Frau, der früheren EU-Kommissarin Adina Valean, in Brüssel gelebt hat.

Chancen hat zudem der parteilose Bürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan. Er war Gründer der grün-konservativen Partei USR, trat aber wegen deren zu liberaler Haltung in Fragen nicht-heterosexueller Lebensformen aus. Kritisiert wurde, dass einer seiner Berater russlandfreundliche Haltungen habe - Dan distanzierte sich von diesen Positionen.

Als nicht ausgeschlossen gilt zudem eine Endrunde mit dem parteilosen Victor Ponta, Vorsitzender der Sozialdemokraten von 2010 bis 2015. Ponta rühmt sich guter Beziehungen zu Trump und gilt politisch als unberechenbar.