365 Wahlen in 18 Industrieländern untersucht

Das IfW hat in seiner Studie "Inflation Surprises and Election Outcomes" nach eigenen Angaben 365 Wahlen in 18 Industrieländern zwischen 1948 und 2023 analysiert. Das Ergebnis: Ein Inflationsschock von zehn Prozentpunkten während einer Legislaturperiode in Verbindung mit unterdurchschnittlich wachsenden Reallöhnen führe zu einem Anstieg des Stimmenanteils populistischer und extremistischer Parteien bei der folgenden Wahl um 2,8 Prozentpunkte. Unerwartete Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts erhöhten ebenfalls die Zustimmung.