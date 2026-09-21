Schaper wirft Schuster Realitätsverweigerung vor

"Irritiert habe ich die Äußerungen von Staatsminister Schuster zur Kenntnis genommen und erfolglos nach vergleichbaren Posts auf dem Account des Staatsministeriums des Inneren nach den Wahlerfolgen der AfD in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern gesucht. Das lässt auf eine ausgeprägte Realitätsverweigerung durch den Minister schließen", sagte Linke-Fraktionschefin Susanne Schaper.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht, das weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Berlin den Sprung ins Parlament schaffte, freute sich zumindest über die Wahlbeteiligung. "Mehr Menschen wollen mitentscheiden, wollen ihre politischen Vorstellungen formulieren und die Zukunft mitgestalten. Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie. Es heißt aber auch: Mehr Menschen haben das BSW eingehend geprüft, und viele haben sich anders entschieden", betonte Partei- und Fraktionschef Ronny Kupke. Das BSW müsse deutlicher machen, wofür es stehe.