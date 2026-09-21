Dresden (dpa/sn) - Die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern haben bei Parteien in Sachsen Hoffnungen und Ängste gleichermaßen geschürt. Die Linken schöpften aus dem Wahlsieg der Genossen in Berlin Mut für Erfolge im Freistaat. Die Parteispitze verwies auf die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig. "2027 wollen wir mit Skadi Jennicke in Leipzig, der größten ostdeutschen Stadt, erstmals die Oberbürgermeisterin stellen. Auch in Leipzig geht es darum, dass Mieten, Lebensmittel und ein gutes Leben für die Menschen bezahlbar sind."