Wahlen: Politik-Expertin Münch für 2025 besorgt

Sie erwarte von den Regierenden Ehrlichkeit - "etwa, dass unser Sozialsystem nicht mehr reibungslos funktioniert, so lange die geburtenstarken Jahrgänge leben". Dies sei nicht finanzierbar, sagte Münch der "Nürnberger Zeitung". Nicht gänzlich schwarz sieht sie hingegen das Verhältnis der USA unter dem wiedergewählten Präsidenten Trump zum Ukrainekrieg. "Solange Putin in einer Position der Stärke ist, wird er sich nicht bewegen", betonte Münch. "Andererseits ist Trump für Überraschungen gut. Er wird es Putin nicht so einfach machen, wie wir ihm unterstellen."