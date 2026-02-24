Wahlen Per Brief oder Urne - Wie wählt Bayern und was sagt uns das?

Zeugt der Briefwahl-Boom von einem Ende der Wahlmüdigkeit?

Bislang gibt es nur wenige robuste Befunde, warum die Briefwahl mittlerweile so beliebt ist. "Es ist aber begründet zu vermuten, dass der hohe Briefwahlanteil sowohl Teil der Tendenz zu einer seit Jahren höheren Wahlbeteiligung ist als auch einer von deren Treibern", sagt Politikwissenschaftler Lars Rensmann von der Universität Passau. "Die Covid-19-Pandemie hat die Briefwahl breit popularisiert (...) - als bequeme Option und Möglichkeit, "vom Sofa aus" zu wählen."

Die Zeit der Wahlmüdigkeit sei lange vorbei, wie man an der Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl sehen könne. "Dieses Bedürfnis nach Partizipation bei Wahlen ist unter anderem Ausdruck einer starken Politisierung und Polarisierung, welche Wählerinnen und Wähler mobilisiert", erklärt Rensmann.

Wer wählt per Brief?

Insbesondere Rentner nutzen die Briefwahl zunehmend. "Zudem kann auch die arbeitsbedingte Mobilität eine Rolle spielen, wodurch der Anteil von Bürgerinnen und Bürger, die am Wahltag nicht am Hauptwohnsitz sind, zunimmt und die Briefwahl eine Alternative bietet", erläutert Rensmann.

Grundsätzlich gebe es regionale Unterschiede. "Gerade im Flächenland Bayern ist die Briefwahl besonders populär und Spitzenreiter in Deutschland. Selbst bei der Bundestagswahl 2025 haben hier 52,2 Prozent per Briefwahl abgestimmt."