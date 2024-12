Wahlen Parteien küren Spitzenkandidaten für Bundestagswahl

Höcke greift Merz an

In seiner Rede griff Höcke vor allem CDU-Chef Friedrich Merz und den neuen Thüringer Regierungschef Mario Voigt (CDU) an. "Wer Merz wählt, der wählt den Krieg", sagte er. Mit Blick auf die Brombeer-Koalition in Thüringen sagte er später "in aller Bescheidenheit", dass nicht Voigt der wahre Ministerpräsident von Thüringen sei, "sondern dass ich der wahre Ministerpräsident von Thüringen bin". Mario Voigt wurde am vergangenen Donnerstag zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt.