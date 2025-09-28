Wahlen: New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus

New York - Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams steigt aus dem Rennen um seine Wiederwahl aus. "Trotz allem, was wir erreicht haben, kann ich den Kampf um meine Wiederwahl nicht fortsetzen", sagte der mittlerweile unabhängige Kandidat – vormals Mitglied der Demokraten – in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. Grund seien unter anderem Spekulationen über seine Zukunft in den Medien. Zudem warf Adams der zuständigen Finanzkommission vor, Gelder zurückzuhalten und ihm so den Wahlkampf unmöglich zu machen.