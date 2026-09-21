Linke: Bundeskanzler hat Bezug zur Realität verloren

Nach Ansicht der sächsischen Linken hat der Wahlabend auch gezeigt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) "offensichtlich jeden Bezug zur Realität in Deutschland verloren" hat - vor allem in Bezug auf Ostdeutschland. "Sein Versuch, brutale Reformen als Lösung zu verkaufen, ist nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern auch ein wesentlicher Grund für die Stärke der extremen Rechten."