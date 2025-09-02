Wahlen: Landtagswahltermine bündeln? - CSU sagt Nein

Berlin - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour von den Grünen erntet für seine Forderung nach Bündelung aller Landtagswahltermine heftigen Widerspruch von der CSU. Ihr Generalsekretär Martin Huber warf Nouripour vor, die Bundesländer entmündigen zu wollen. "Das ist typisch grüne Übergriffigkeit und ein unverhohlener Angriff auf den Föderalismus", kritisierte Huber. Er stellte klar: "Wir Bayern entscheiden selbst über unseren Wahltermin und die Dauer der Legislatur", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).