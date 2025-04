Wahlen: Konstantin Wecker: Als Jüngerer vielleicht auswandern

München - Auch wenn die AfD in Deutschland an die Macht käme, würde Musiker und Liedermacher Konstantin Wecker nicht auswandern. "Vielleicht, wenn ich jünger wäre. Aber ich wüsste im Moment ja nicht einmal wohin", sagte er der "Augsburger Allgemeine". "Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gerne in Italien, aber da ist eine Frau Meloni am Drücker. Und mit fast 78 Jahren werde ich Deutschland wohl nicht mehr verlassen."