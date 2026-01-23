München/Fürth (dpa/lby) - Bei den bayerischen Kommunalwahlen am 8. März werden gut zehn Millionen Menschen stimmberechtigt sein. Das sind etwas weniger als vor sechs Jahren, wie das Landesamt für Statistik nun mitteilte.
In sechs Wochen werden Bürgermeister und Landräte, Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte in Bayern gewählt. Nun wird bekannt, wie viele Menschen wählen dürfen. Dabei gibt es einen Trend.
Vor sechs Jahren waren 10,27 Millionen Menschen stimmberechtigt gewesen, dieses Jahr sind es 10,05 Millionen – also rund 220.000 weniger als 2020. Zwar sei die Bevölkerungszahl Bayerns in der Altersgruppe ab 18 Jahren seit der letzten Kommunalwahl nahezu konstant geblieben. Allerdings sank demnach die Zahl der Deutschen und ebenfalls stimmberechtigten EU-Ausländer – während die Zahl der Nicht-EU-Ausländer über 18 seither gestiegen sei.
700.000 Menschen sind seit den vergangenen Kommunalwahlen 18 Jahre alt geworden und dürfen deshalb erstmals ihre Bürgermeister und Landräte, Kreistage, Stadträte und Gemeinderäte wählen. 5,13 Millionen der Stimmberechtigten sind weiblich – das ist ein Anteil von 51 Prozent.