Vor sechs Jahren waren 10,27 Millionen Menschen stimmberechtigt gewesen, dieses Jahr sind es 10,05 Millionen – also rund 220.000 weniger als 2020. Zwar sei die Bevölkerungszahl Bayerns in der Altersgruppe ab 18 Jahren seit der letzten Kommunalwahl nahezu konstant geblieben. Allerdings sank demnach die Zahl der Deutschen und ebenfalls stimmberechtigten EU-Ausländer – während die Zahl der Nicht-EU-Ausländer über 18 seither gestiegen sei.