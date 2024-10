CDU, BSW und SPD befinden sich in Thüringen aktuell in Sondierungsverhandlungen. Voraussichtlich am Ende der Woche sollen sich verschiedene Gremien der drei Parteien mit einem von den Unterhändlern erarbeiteten Sondierungspapier beschäftigten. In Sachsen führen die drei Parteien "Kennenlerngespräche". In Brandenburg sondieren BSW und SPD.