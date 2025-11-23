Der Amtsinhaber ist wieder der Bürgermeister: Christian Seeber wurde am Sonntag in Grabfeld als hauptamtlicher Bürgermeister bestätigt. Er erhielt 97,8 Prozent der Wählerstimmen, so das vorläufige Endergebnis. Exakt 1949 von 4593 wahlberechtigten Bürgern (42,4 Prozent) beteiligten sich an der Wahl. Einige hatten aber zum Beispiel Florian Büchel (6 Stimmen) und Andreas Fey (5 Stimmen) auf den Wahlzettel geschrieben. Christian Seeber war der einzige Kandidat bei dieser Wahl. Der 44-jährige Verwaltungsfachwirt, der aus Wolfmannshausen stammt und mit Familie in Westenfeld lebt, startet somit in die dritte Amtsperiode. Er ist seit 12 Jahren Bürgermeister der Grabfeld-Gemeinde mit ihren 13 Ortsteilen und rund 5700 Einwohnern.