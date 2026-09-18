Wahlen in Berlin und Schwerin "Vor Kraft kaum laufen"? - AfD hofft auf nächsten Schub

Mauern auf beiden Seiten

Unabhängig davon, wie realistisch so ein Wert ist, bleibt die Frage, was das praktisch bedeuten würde. Auch 40 Prozent würden der AfD auf Bundesebene noch keine eigene Mehrheit und nicht automatisch eine Regierungsoption verschaffen. Koalitionen mit der AfD schließen die anderen aktuell im Bundestag vertretenen Parteien weiterhin aus und verweisen auf grundlegende Gegensätze in der Europa-, Energie- oder Außenpolitik der AfD oder auf die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz.

Auf der anderen Seite sagen AfD-Spitzenpolitiker wie Weidel oder Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zwar immer wieder, ihre Hand sei ausgestreckt, grenzen sich zugleich aber auch strikt von Parteien ab, deren Politik aus ihrer Sicht zu links ist oder den eigenen Vorstellungen grundlegend widerspricht. Weidel hat wiederholt betont, mit "dieser CDU", so wie sie derzeit aufgestellt sei, sehe sie keine Koalitionsmöglichkeiten.