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Wahlen Holetschek fordert Tempo bei Reformen nach CDU-Wahldebakel

Die CDU verliert in zwei Bundesländern deutlich, Holetschek drängt auf weitere Reformschritte. Kanzler Merz sendet ein klares Signal an seine Partei.

Wahlen: Holetschek fordert Tempo bei Reformen nach CDU-Wahldebakel
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CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek dringt auf Reformen. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

München (dpa/lby) - Bayerns CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek setzt nach dem Wahldebakel der CDU in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auf eine Fortführung der Reformanstrengungen im Bund. "Die Botschaft des Kanzlers lautet, dass die Reformen jetzt umso wichtiger sind, das ist absolut richtig", sagte Holetschek der "Augsburger Allgemeine". "Aber dann muss er jetzt auch unmittelbar handeln - das Zeitfenster wird immer kleiner, der Druck größer."

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In Mecklenburg-Vorpommern war die CDU erstmals aus einem Landesparlament geflogen, in Berlin hatte sie klar gegen die Linke verloren. Das geht aus den Ergebnissen nach Auszählung aller Wahlbezirke hervor. Der Druck auf den bereits angeschlagenen Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz dürfte damit weiter steigen - doch er machte noch am Sonntagabend deutlich, dass er weitermachen will.