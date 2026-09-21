München (dpa/lby) - Bayerns CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek setzt nach dem Wahldebakel der CDU in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auf eine Fortführung der Reformanstrengungen im Bund. "Die Botschaft des Kanzlers lautet, dass die Reformen jetzt umso wichtiger sind, das ist absolut richtig", sagte Holetschek der "Augsburger Allgemeine". "Aber dann muss er jetzt auch unmittelbar handeln - das Zeitfenster wird immer kleiner, der Druck größer."
Wahlen Holetschek fordert Tempo bei Reformen nach CDU-Wahldebakel
dpa 21.09.2026 - 07:03 Uhr