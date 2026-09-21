Wahlen: Holetschek fordert Tempo bei Reformen nach CDU-Wahldebakel

In Mecklenburg-Vorpommern war die CDU erstmals aus einem Landesparlament geflogen, in Berlin hatte sie klar gegen die Linke verloren. Das geht aus den Ergebnissen nach Auszählung aller Wahlbezirke hervor. Der Druck auf den bereits angeschlagenen Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz dürfte damit weiter steigen - doch er machte noch am Sonntagabend deutlich, dass er weitermachen will.