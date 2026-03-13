Wahlen: Doch nicht - Frisch gewählter Bürgermeister macht Rückzieher

Thüngersheim (dpa/lby) - Nur wenige Tage nach den Kommunalwahlen will ein Bürgermeister in Unterfranken sein Amt nicht antreten. Aus persönlichen und beruflichen Gründen sehe er sich aktuell nicht in der Lage, die Pflichten des Amtes mit dem notwendigen Einsatz zu erfüllen, schreibt der Gewählte Florian Geiger bei Instagram. Er gehe diesen Schritt jetzt, um der Gemeinde Planungssicherheit zu geben. Die Entscheidung sei ihm schwergefallen. Zu den genauen Gründen hat sich Geiger bisher nicht geäußert.