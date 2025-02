Für die meisten Häftlinge in Bayerns Gefängnissen ist die Wahlteilnahme zudem nur per Briefwahl möglich. Für sie wird in den JVAs demnach ein spezieller Raum zur Stimmabgabe eingerichtet. Es stehe den Gefangenen aber frei, den Stimmzettel auch an anderer Stelle unbeobachtet auszufüllen. Die Wahlbriefe der Gefangenen werden anders als sonstige Post nicht geöffnet, um das Wahlgeheimnis zu gewährleisten. In manchen Gefängnissen gibt es den Angaben nach auch die Möglichkeit zur Stimmabgabe vor einem Wahlvorstand in der JVA.