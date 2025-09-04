Es hilft wenig, die Vorteile und Notwendigkeiten von (Arbeits-)migration nach Deutschland zu loben. Unsere Gesellschaft fühlt sich überfordert vom schnellen Zustrom junger Menschen aus anderen Ländern, während die „Kartoffeldeutschen“ rapide altern. Dass Flüchtlinge, Asylantragsteller, Armutszuwanderer und händeringend gesuchte Arbeitskräfte dabei in einen Topf geraten, macht die Sache nicht einfacher. Andere Staaten im demografischen Wandel machen ähnliche Erfahrungen – Deutschland ist in Europa nicht allein.