An den Laternen in den Gemeinden und Städten des Landkreises ist Stoßzeit angesagt. Dicht an dicht grüßen längst die Porträts der Kandidaten vorab der Landtagswahl am 1. September all die Autofahrer und Passanten auf ihrem Weg. Tiktok und Insta hin oder her, jenseits der Ansprache in den sozialen Netzwerken kommt das traditionelle Plakat somit weiter zu Ehren.