Wahlauswertung: Kemmerich: Thüringer FDP muss jetzt nach vorn schauen

Die FDP war bei der Landtagswahl am 1. September mit 1,1 Prozent der Stimmen aus dem Landtag geflogen. Kemmerich führte das auch darauf zurück, dass bis kurz vor dem Wahltermin noch Wahlumfragen veröffentlicht wurden, in denen die FDP nicht mehr messbar gewesen sei. Dies habe potenzielle FDP-Wähler zum taktischen Wählen anderer Parteien veranlasst. Kemmerich sprach in diesem Zusammenhang auch von einer "Kampagne" einer Nichtregierungsorganisation gegen die FDP.