Wenn Verfassungsrichter Kommunalpolitiker aus Regierungsparteien in strengem Ton rügen, dann gehört eine laute Parlamentsdebatte darüber zum Pflichtprogramm der Opposition. Und so ist am Mittwochnachmittag im Landtag eigentlich alles normal: Die AfD nutzt in einer Aktuelle Stunde das Urteil des Weimarer hohen Gerichts betreffs politischer Neutralität von Amtsträgern zu einer ihrer Generalanklagen gegen die „Kartellparteien“.