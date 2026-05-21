Wenn Verfassungsrichter Kommunalpolitiker aus Regierungsparteien in strengem Ton rügen, dann gehört eine laute Parlamentsdebatte darüber zum Pflichtprogramm der Opposition. Und so ist am Mittwochnachmittag im Landtag eigentlich alles normal: Die AfD nutzt in einer Aktuelle Stunde das Urteil des Weimarer hohen Gerichts betreffs politischer Neutralität von Amtsträgern zu einer ihrer Generalanklagen gegen die „Kartellparteien“.
Wahlaufruf der Landräte AfD und Brombeere schicken einander zum Tüv
Markus Ermert 21.05.2026 - 14:51 Uhr