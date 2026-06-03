Eine Nachricht verbreitete sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer: Die Stadtratswahl in Steinbach-Hallenberg vom 26. Mai 2024 soll offenbar für ungültig erklärt worden sein. Damit hätte die Wahlanfechtung des Steinbach-Hallenberger Rechtsanwalts Thomas Keller vor dem Verwaltungsgericht Meiningen Erfolg gehabt. Eine offizielle Bestätigung des Urteils lag zunächst nicht vor. Das Gericht hatte die Sache am Dienstag, 2. Juni, verhandelt und angekündigt, die Entscheidung in den kommenden Tagen bekanntzugeben.