Unfreiwillig Gewählter lehnt ab

Der normale nächste Schritt wäre dann eine Stichwahl zwei Wochen später zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen gewesen: zwischen Krämmer und einem langjährigen Gemeinderat, der zwar nicht kandidiert, aber mit 21,5 Prozent der Stimmen unfreiwillig den zweiten Platz belegt hatte. Doch der Gemeinderat wollte nicht in die Stichwahl - und damit begann das gesamte Verfahren neu, die Wahl musste komplett neu aufgesetzt werden, der Prozess dauerte monatelang.