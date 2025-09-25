Wahl-Umfrage Umfrage: AfD im Nordosten klar vorn - SPD verliert deutlich

Schwesig will weiterregieren

Darauf setzt auch Schwesig, die nach eigenen Angaben ihre SPD wieder zum Wahlsieg führen will, um weiterregieren zu können. Die aktuelle Umfrage spiegele wie auch das Ergebnis der Bundestagswahl Anfang 2025 im Osten die große Unzufriedenheit in der Bevölkerung wider. Ihre Regierung arbeite hart für Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze, für gute Kitas und Schulen, für stabile Renten. "Deshalb bin ich zuversichtlich für die Landtagswahl in einem Jahr. Denn dann geht es um die Zukunft des Landes Mecklenburg-Vorpommern und nicht um Bundespolitik", sagte Schwesig. Die AfD setze auf Hass und Hetze und gefährde die Stabilität des Landes.