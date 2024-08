Würde in Thüringen der Ministerpräsident direkt vom Volk gewählt und träte dann Sahra Wagenknecht gegen Ramelow, Voigt und Höcke an, dann ginge die 55-Jährige als klare Siegerin aus einer solchen Wahl hervor. Laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der Funke-Mediengruppe würden 29 Prozent Sahra Wagenknecht ankreuzen, wenn sie am 1. September auf dem Stimmzettel stünde. Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) und AfD-Landeschef Björn Höcke kämen bei dieser Konstellation auf jeweils 18 Prozent, lägen also gleichauf. Elf Prozent würden demnach bei CDU-Landeschef Mario Voigt ihr Kreuz machen.