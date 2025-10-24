Wer einmal in seinem Leben gesegelt ist, der weiß: Das ist ein Sport, der sehr viel Übung braucht und noch mehr Erfahrung. Und bei dem sich einer blind auf den anderen verlassen können muss. Peter Harenberg ist Segler aus Leidenschaft. Schon zu DDR-Zeiten frönte er diesem Hobby auf dem Hohenwarte-Stausee im Osten Thüringens. Das ist etwas, was er sich bis heute erhalten hat. Ein ganz privates Vergnügen. Mit und gegen den Wind. So, wie er auch dem Themarer Karnevalsverein seit vielen Jahren seine Zeit schenkt. Und daher weiß, dass die fünfte Jahreszeit nicht nur lustig ist, sondern auch Tradition, auch ein Ventil. Er braucht diese Stetigkeit in seinem Leben, weil er in seinen Berufen und Berufungen gemerkt hat, wie schnell sich Dinge ändern.