In den letzten Tagen vor der Wahl gibt sich Erik Thürmer kämpferisch. „Ich will nicht, dass dieser Wahlkreis nach Erfurt verloren geht“, ruft der CDU-Kandidat vor eiskalter Rhön-Kulisee seinen Zuschauern in einem seiner neueren Instagram-Video zu. Tatsächlich konnte der Kaltennordheimer Bürgermeister zuletzt ein klein wenig Hoffnung schöpfen,vielleicht doch noch gegen den AfD-Bewerber Robert Teske anzukommen. Während sämtliche Prognose-Ersteller bisher davon ausgehen, dass – wie fast alle Wahlkreise im Freistaat – auch der Südthüringer mit der Nummer 195 klar an die AfD geht, sieht das Erfurter Insa-Institut in allerletzter Minute die CDU im Aufwind. In der „Insa-Wahlkreiskarte“, die die berühmte Sonntagsfrage auf die Regionen herunterbricht, gibt es, Stand 17. Februar,erstmals seit Monaten wieder einige schwarze Flächen in der zuletzt fast durchgehend blauen Wahlkreis-Karte Ostdeutschlands. Knappe Siege für die CDU in Südthüringen und im Eichsfeld, so lautet die neueste Vorhersage in der Modellrechnung des Erfurter Wahlforschers Hermann Binkert, der die AfD zugleich bundesweit bei 22 Prozent sieht.