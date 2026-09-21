Das neue Parlament sei eine "Staatsduma des Krieges", gar "eine blutrünstige Duma", sagte Morosow. "Der Kreml formiert nun eine Duma zur endgültigen Zerstörung der Ukraine." Bisher habe das Parlament etwa ein Fünftel an Hardlinern gehabt, "die schlimmsten Gegner der Ukraine und des Westens" - künftig machten Kriegstreiber die Hälfte aus. Dabei sei für die Russen eigentlich wichtig, dass der Krieg ende, ihre Lebensumstände nicht noch schlechter würden und auch Institutionen wie etwa Banken weiter zuverlässig arbeiteten.

Kremlgegner klagen über gestohlene Stimmen

Die von der Wahl ausgeschlossene Antikriegspartei Jabloko wie auch die Oppositionellen vom Team des im Straflager zu Tode gequälten Putin-Gegners Alexej Nawalny beklagten, dass den vielen Russen, die Friedensverhandlungen mit der Ukraine befürworten, die Stimmen gestohlen worden seien. "Ganz gleich, wie sehr die Wahlen manipuliert werden – wir wissen: Es gibt sehr viele Russen, die gegen den Krieg sind und sich gegen Putin und seine Partei aussprechen", teilte das Nawalny-Team mit.

Die Wahlleitung will an diesem Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) das vorläufige Endergebnis bekanntgeben. Zur Stimmabgabe von Freitag bis Sonntag waren mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen aufgerufen.