Wahl in Russland Kremlpartei führt Putins Kriegs-Duma mit Zweidrittelmehrheit

Letztlich hätten die Attacken die Menschen angespornt, ihre Stimme auch unter schwierigen Umständen abzugeben, behauptete Medwedew. "Das ist das wohl wichtigste Ergebnis", sagte Putins Gefolgsmann, der auch Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates ist.

Nun könne die Regierungspartei "die komplexesten und dringendsten Entscheidungen umsetzen", sagte Medwedew. Details nannte er nicht. Seit Monaten wird über eine neue Mobilmachung in Russland spekuliert. Medwedew und Putin haben solche Befürchtungen kategorisch zurückgewiesen.

Experte: Neues Parlament wird "Duma des Krieges"

Der kremlkritische Politologe Alexander Morosow meint, dass Putin sich mit der Wahl in Krisenzeiten als "Anführer einer Kriegsbürokratie" behaupte. Er erwartet, dass die Repressionen in Russland zunehmen werden - und Putin das Ergebnis auch als Legitimation werten dürfte, um bei der Präsidentenwahl 2030 wieder anzutreten. Dafür müsse der Präsident aber vorher einen Sieg im Krieg gegen die Ukraine vorweisen können, meint der Experte.

Das neue Parlament sei eine "Staatsduma des Krieges", gar "eine blutrünstige Duma", sagte Morosow. "Der Kreml formiert nun eine Duma zur endgültigen Zerstörung der Ukraine." Bisher habe das Parlament etwa ein Fünftel an Hardlinern gehabt, "die schlimmsten Gegner der Ukraine und des Westens" - künftig machten Kriegstreiber die Hälfte aus. Dabei sei für die Russen eigentlich wichtig, dass der Krieg ende, ihre Lebensumstände nicht noch schlechter würden und auch Institutionen wie etwa Banken weiter zuverlässig arbeiteten.

Gegen den Protest der Ukraine wurde die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Zum wiederholten Mal dabei war die schon 2014 einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel Krim.