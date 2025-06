Wahl in Polen: EVP-Chef Weber hofft auf proeuropäischen Kurs von Nawrocki

München/Warschau - EVP-Chef Manfred Weber hofft auf einen proeuropäischen Kurs von Karol Nawrocki, dem rechtskonservativen Sieger bei der Präsidentenwahl in Polen. "Es ist nach diesem intensiven Wahlkampf ganz entscheidend, dass der gewählte Präsident ein Brückenbauer wird. Trotz aller Differenzen wird er hoffentlich zum Wohle Polens und für eine starke polnische Stimme in der EU mit der polnischen Regierung unter Ministerpräsident Tusk konstruktiv zusammenarbeiten", sagte der CSU-Politiker der dpa in München. Weber ist auch Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament.