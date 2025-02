Am zweiten Tag nach der 33. von ihm in Meiningen mit organisierten Wahl blickt Gemeindewahlleiter Andreas Werner zufrieden zurück. „Es gab keine Probleme. Kein einziger Wahlhelfer hat abgesagt. Das war klasse“, spricht er allen seinen Dank aus. Die Entschädigung in Höhe von 40 Euro für den ehrenamtlichen Einsatz war bereits am Sonntag bar ausgezahlt worden. Nun gelte es noch die Original-Niederschriften an den Kreiswahlleiter zu übermitteln und die Kosten abzurechnen, die der Stadt wie allen anderen Gemeinden erstattet werden.