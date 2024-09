Ein Beschlussvorschlag des Oberbürgermeisters, der die Wiederwahl für die amtierende Bürgermeisterin Beate Misch als zweite Stadtspitze erleichtert hätte, fand am Donnerstag im Stadtrat nicht die notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Laut Vorlage hätte der Stadtrat Ilmenau gesetzeskonform auf die Ausschreibung der Stelle der Ilmenauer Bürgermeisterin verzichten und allein die derzeit amtierende Bürgermeisterin, Beate Misch, zur Wahl stellen können. Ihre Amtszeit endet am 31. Januar 2025. Begründung: Die amtierende Bürgermeisterin habe sich in ihrer bisherigen Amtszeit ausgesprochen bewährt und genieße das Vertrauen des Stadtrates, daher könne man auf die Ausschreibung verzichten und sie allein zur Wahl zu stellen. Dem stimmten aber nur 23 Stadträte zu – so wurde die nötige Zweidrittel-Mehrheit knapp verpasst. Demnächst wird also eine Bürgermeister-Wahl im Stadtrat stattfinden, bei der sich neben Beate Misch auch weitere Kandidaten mit entsprechender Qualifikation aufstellen lassen können.