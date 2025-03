Der bisherige Ortsteilbürgermeister René Schleicher war aus privaten Gründen vom Ehrenamt zurückgetreten. Deshalb sollten die Einwohner der Meininger Ortsteil Henneberg am Sonntag ihren neuen Ortsteilbürgermeister oder eine Ortsteilbürgermeisterin wählen. Im Vorfeld der Wahl war ein gültiger Vorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt stand. Dort war der Name von Susi Prinzhorn notiert. Sie erhielt 38 Stimmen. Häufiger aber trugen die Wähler die Namen von Harald Heyn und Anika Hauck auf dem Stimmzettel ein, was möglich war, weil es nur einen Wahlvorschlag gab. Harald Heyn bekam 98 Stimmen, Anika Hauck 57. Weil beide jeweils mehr Stimmen als Susi Prinzhorn auf sich vereinen konnten, aber keiner von ihnen eine Mehrheit erzielte, kommt es nun am 6. April zur Stichwahl zwischen diesen beiden Hennebergern.