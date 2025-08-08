Den Bund Geisaer Amt (BGA) gibt es noch nicht lange. Im Vorfeld der jüngsten Kommunalwahl gegründet, welche im Mai 2024 stattfand, war die parteiunabhängige Wählervereinigung dort bereits erfolgreich: Angela Zimmermann, Bastian Egle, Christian Herget und Franziska Göb wurden in den Stadtrat gewählt. Zudem stellt der BGA mit Angela Zimmermann (Geisa) und Franziska Göb (Geblar/Otzbach) zwei Ortsteilbürgermeisterinnen.