Der Bürgermeisterwahlkampf ist in den Ortsteilen der Gemeinde Frankenblick nicht zu übersehen. Stephan Krasemann, der für ein Bündnis aus Allianz für Frankenblick und AfD antritt, ist gefühlt der Spitzenreiter bei der Plakatierung. Dagegen kommt auch der CDU-Kandidat Marcus Schneider nicht an, dessen Unterstützer in der vergangenen Woche nachgelegt haben, während Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe erklärt, dass sie zum Plakatieren noch nicht gekommen sei. Derweil weht Krasemann, wenigstens im Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern, ein rüder Wind entgegen. Ein großer Teil seiner Plakate wurden beschmiert. „Dass man mit ein Bärtchen anmalt, damit kann ich leben, sich aber wenn jemand sagt, dass ich ein Nazi bin, dann hört das auf, denn das bin ich definitiv nicht“, erklärt er gegenüber unserer Redaktion. Eine Anzeige habe er bei der Polizei erstattet.