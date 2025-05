Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Frankenblick geht ins Finale. Nicht zu übersehen ist der Wahlkampf, denn zwischen Forschengereuth und Grümpen, Döhlau und Rabenäußig gibt es reichlich Botschaften via Wahlplakat. Dass es doch noch recht übersichtlich zugeht, ist einer Plakatierungverordnung zu danken, die der Gemeinderat vor einem Jahr verabschiedet hat. Das Maximum von 50 Plakaten haben Stephan Krasemann, der für ein Wahlbündnis aus Allianz für Frankenblick und AfD antritt, sowie der CDU-Kandidat Marcus Schneider voll ausgeschöpft, während Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe, die als unabhängige Kandidatin antritt, von etwa 30 Plakaten spricht, die sie an markanten Stellen platziert habe.