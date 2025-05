Wahlprognosen sind so eine Sache und liegen nur manchmal richtig. Bereits eine Viertelstunde, nachdem die Wahllokale in der Gemeinde Frankenblick geschlossen hatten, wagte sich der Wahl-Seltendorfer Martin Truckenbrodt, vom Ortsverband der Ökologischdemokratichen Partei (ÖdP) mit einer Prognose vor, die er auch schnell im sozialen Netzwerk Facebook gepostet hatte: Auf 52,7 Prozent schätzte er das Ergebnis der Amtsinhaberin Ute Müller Gothe, 28,6 Prozent billigte er Stephan Krasemann zu und 18,7 Prozent Marcus Schneider. Etwas mehr als eine Stunde später stand das Ergebnis fest. Zwar hatte Truckenbrodt der Amtsinhaberin einen Wahlsieg zugetraut, nur lag Müller-Gothe am Ende doch noch etwas klarer vorne und erreichte fast 60 Prozent. Konkret stand kurz nach 19 Uhr die als Einzelbewerberin angetretene Rathauschefin mit 59,9 Prozent als Wahlsiegerin fest. Sie setzte sich damit gegen die zwei Mitbewerber durch. 33,1 Prozent erreichte Stephan Krasemann, der von einem Wahlbündnis aus Allianz für Frankenblick und AfD angetreten war, und 6,9 Prozent Marcus Schneider, den die CDU aufgestellt hatte.