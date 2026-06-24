Melanie Grob aus Kieselbach ist Kandidatin der CDU für die Bürgermeisterwahl in der Krayenberggemeinde am 23. August 2026. Das teilt Jörg Schiemann, Sprecher des CDU-Kreisverbandes, mit. Die 46-Jährige tritt mit dem Ziel an, die Gemeinde stabil und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. „Ich freue mich über das Vertrauen und möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an einer starken, lebenswerten und handlungsfähigen Krayenberggemeinde arbeiten“, sagte Grob nach ihrer einstimmigen Nominierung.