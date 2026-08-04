In der Krayenberggemeinde wird am 23. August der hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Olaf Fischer aus Dorndorf ist einer von vier Kandidaten. Gerne hatte er sich von der Bürgerinitiative Krayenberggemeinde nominieren lassen, sich auf die Kandidatur und im Fall seiner Wahl auf das Bürgermeisteramt gefreut. Nun erhielt er dieser Tage Diagnosen, die besagen, dass er demnächst gesundheitsbedingt sechs bis neun Monate ausfallen wird. Würde er die Wahl gewinnen, fiele dieser Ausfall in die Zeit unmittelbar nach Amtsantritt.