Viel Gegenwind für SPD

Krach amtierte seit 2021 als Regionspräsident in Hannover, ehe er 2025 dem Ruf der Berliner SPD folgte und Spitzenkandidat wurde. Die in ihn gesetzten Hoffnungen konnte er nicht erfüllen. Mitten in der heißen Wahlkampfphase sah er sich auch noch mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover konfrontiert, die mit seiner früheren Tätigkeit als Regionspräsident zu tun haben.

CDU tauscht Kandidaten aus

Doch auch die Berliner CDU hatte im Wahlkampf ein nicht alltägliches Problem zu lösen. Rathaus- und Parteichef Kai Wegner trat im Juli von seiner Spitzenkandidatur zurück. Grund waren immer neue Enthüllungen und Debatten über falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement bei einem Stromausfall im Januar. In der Kritik stand er auch wegen eines Tennismatches in jener Zeit. Kurzfristig sprang dann Finanzsenator Evers in die Bresche. Nun wird sich zeigen, ob er es auch in die künftige Regierung der Hauptstadt schafft.