Zum vierten Mal sucht der Ilm-Kreis die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres. Seit dem 2. Oktober läuft die Online-Abstimmung. Je zehn Frauen und Männer sowie acht Mannschaften stehen zur Wahl. Wer werden die Nachfolger von Lotta Frank (Gewichtheben, SV 90 Gräfenroda), Karl Zimmermann (BC Fortuna Ilmenau/Boxen) und der 2. Bundesliga-Mannschaft des SV 90 Gräfenroda im Gewichtheben? Noch bis zum 30. Oktober, 23.55 Uhr, kann abgestimmt werden.