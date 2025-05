An diesem Sonntag müssen die Wähler in den Landgemeinden Großbreitenbach und Geratal ihre Kreuzchen setzen. Dort werden nämlich die Bürgermeister gewählt. Während in der Landgemeinde Großbreitenbach nur ein Kandidat antritt, stellen sich in der Gemeinde Geratal zwei Kandidaten zur Wahl. In der Landgemeinde Großbreitenbach kandidiert der bisherige Bürgermeister Peter Grimm (WFE). In der Gemeinde Geratal sind es der bisherige Bürgermeister Dominik Straube (CDU) und als Gegenkandidat Jens Hendriks (FWG). Hendriks wurde von den Freien Wählergemeinschaften im Geratal aufgestellt. „Wir haben uns darüber verständigt“, sagt Silvio Pahlke (FWG). Man sei auf Jens Hendriks zugegangen. Der 58-Jährige wohnt in Frankenhain.