Nach zwei Legislaturperioden als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Grabfeld kann Christian Seeber weitere sechs Jahre im Verwaltungssitz in Rentwertshausen arbeiten. Zur Wahl am Sonntag waren 4593 Wahlberechtigte aufgerufen. 1949 machten vom Wahlrecht Gebrauch (42,4 Prozent). Von den gültigen Stimmen entfielen 1840 beziehungsweise 97,8 Prozent auf Seeber. Sechs Mal bekam Exdorfs Ortsteilbürgermeister Florian Büchel ein Kreuzchen, fünf Mal Bibras Ortsteilbürgermeister Andreas Fey, drei Mal Jüchsens Ortsteilbürgermeister Stefan Dressler. Ganz unterschiedlich war die Wahlbeteiligung in den einzelnen Ortsteilen. In Bauerbach (204) gingen 90 Wahlberechtigte ins Wahllokal – das entspricht 44,1 Prozent. In Behrungen (436) waren es nur 145 – was einer Wahlbeteiligung von 33,3 Prozent entspricht. Von 256 Wahlberechtigten machten in Berkach 111 ihr Kreuzchen – 43,4 Prozent Wahlbeteiligung. Auch in Bibra fanden sich nur 152 von 425 Wählern im Wahllokal ein – 35,8 Prozent. Mehr Zulauf gab es in Exdorf: Hier kamen von 301 Wahlberechtigten 164 ins Kulturhaus – entspricht 54,5 Prozent. Fast am schwächsten schneidet der größte Ortsteil, Jüchsen, ab: Nur 374 von 1208 Wahlberechtigten machten sich auf den Weg zur Urne – Wahlbeteiligung 31 Prozent. In Nordheim (179) kamen 70 Wähler ins Wahllokal – damit wurden 39,1 Prozent erreicht. Bei über 50 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Obendorf, dem kleinen Ortsteil: 93 Wahlberechtigte gibt es, 50 gingen an die Urne; das macht 53,8 Prozent. Am schwächsten schneidet Queienfeld ab: Von 381 Wahlberechtigten kamen gerade einmal 112 ins Wahllokal – magere 29,4 Prozent Wahlbeteiligung. In Rentwertshausen (251) fanden sich 97 Wähler an der Urne ein – damit 38,6 Prozent Wahlbeteiligung. Auch in Schwickershausen (277) blieb die Wahlbeteiligung mit 30,3 Prozent sehr überschaubar – 84 Wähler machten hier ihr Kreuzchen. In Wölfershausen waren 254 Wahlberechtigte aufgerufen, ins Wahllokal zu kommen – 89 traten an die Wahlurne, die Beteiligung lag somit bei 35 Prozent. Besser sah es in Wolfmannshausen (328) aus – immerhin 157 Wahlberechtigte kamen ins Wahllokal, was 47,9 Prozent Wahlbeteiligung entspricht. 245 Grabfelder machten vom Briefwahlrecht Gebrauch.