Weil die derzeitige Rechtslage zur Wahl eines Präsidenten des Thüringer Landtages der AfD die Gelegenheit bieten könnte, während der Konstituierung des Landesparlaments in der nächsten Woche eine politische Krise auszulösen, will eine sich abzeichnende Landtagsmehrheit die Regeln ändern, nach der das oberste Amt im Landtag besetzt wird. Im Kern soll dabei ein Passus in der Geschäftsordnung des Landtages gestrichen werden, der der stärksten Fraktion des Parlaments das Recht zusichert, zumindest im ersten Wahlgang einen alleinigen Kandidaten vorzuschlagen. Nach einem Antrag, den die Fraktionen von CDU und BSW am Donnerstag gemeinsam eingereicht haben, soll die Geschäftsordnung so verändert werden, dass schon im ersten Wahlgang auch andere als die stärkste Fraktion Kandidaten für das Präsidentenamt benennen können. Gewählt wäre dann der Bewerber, der „die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält“.